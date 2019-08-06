Севастопольцам предлагают контролировать работу общественного транспорта

6 августа 2019     16
Севастопольцам предлагают контролировать работу общественного транспорта

В Севастополе на общественном транспорте появятся телефоны Сектора контроля пассажирских перевозок. Горожане смогут сообщить о нарушениях перевозок отправив смс или видео, сообщила пресс-служба правительства Севастополя во вторник.

В рамках проекта “Умный город” в Севастополе запущена новая программа по контролю транспорта. С её помощью можно установить отклонение от графика и маршрута.

«Сейчас работаем с новым программным обеспечением, которое определяет наличие транспорта на всех городских маршрутах, режимы его работы, соблюдение графика. Если режим не соблюдается, это стразу отображается в программе», – сообщил специалист Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Константин Лахнеко.

По словам и.о. директора департамента транспорта Игоря Титова, с помощью программы перевозчикам выписано уже более 200 представлений. С начала прошлой недели выписываются штрафы, их общая сумма на данный момент – 310 тысяч рублей.

Передвижение транспорта и пробки в Севастополе можно отследить онлайн и с помощью приложения “Умный транспорт”, 

Источник: Вести.Севастополь

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