Севастопольцам предлагают отметить День России на Малаховом кургане

9 июня 2019     14
Севастопольцам предлагают отметить День России на Малаховом кургане

12 июня Севастопольский военно-исторический музей-заповедник приглашает севастопольцев и гостей города на праздничные мероприятия, которые пройдут на Малаховом кургане.

С 10:00 и до 18:00 там будут работать музейные выставки «Бастион Героев», «Мы вместе», выставка рисунков-победителей музейного конкурса рисунков «75 лет Севастопольской Победе», а также фотовыставка «Мой Исторический бульвар» и интерактивные площадки «Моя матрешка», «Русские гадания».

В 11:00 стартуют весёлые конкурсы. Все участники получат сладкие призы, а победители – сертификаты на бесплатное семейное посещение выставки «История Севастополя: о мужестве и славе».

В полдень начнется концерт Вокально-хореографического ансамбля «Таврия» имени Лидии Чернышевой Крымской государственной филармонии.

В 20:30 гости праздника увидят онлайн-трансляцию программы «Культура.рф».

Фото с сайта крым-сочи.рф

Источник: Вести Севастополя

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