Севастопольцам представят коллекцию марок, посвященных городу

Завтра, 19 июня, в Центральной городской библиотеке Севастополя откроется выставка марок, почтовых карточек, конвертов из коллекции жителя Калуги Валерия Лугового. Он назвал ее «Крым и Севастополь: возвращение домой».

В библиотеке выставят более 300 почтово-филателистических экспонатов, посвященных как истории Севастополя, так и воссоединению Крыма с Россией. Как сообщает калужский сайт «Весть News», в коллекции филателиста – марки, почтовые бланки, картмаксимумы о природе полуострова, а также о великих флотоводцах и солдатах, которым Севастополь обязан своей военной славой.

Источник: Вести.Севастополь