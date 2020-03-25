Севастопольцам представят сведения о преступлениях нацистов в годы войны

Сведения о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза тщательно фиксировались в СССР. Такую работу вела специально созданная в 1942 году Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. В архивах сохранилась информация о большом количестве преступлений, которые совершали нацисты на оккупированных территориях. Их изучением занимался председатель общественной организации “Исторический клуб “Севастополь Таврический” Вадим Прокопенков. Он стал гостем радиостанции Вести ФМ.

«Более 80 млн жителей Советского Союза коснулась тема оккупации и тех зверств и бесчинств, которые творили нацистские преступники в городах, селах и деревнях. Около 13 млн было уничтожено фашистами и насильно угнано в рабство», – рассказал Прокопенков.

С мая 1944 года такая комиссия работала и в освобожденном Севастополе. По словам Прокопенкова, основные материалы, которые рассказывают о страшных преступлениях нацистов в городе – это показания свидетелей и воспоминания очевидцев. Многие из них подтвердили поисковики.

«Например, был лагерь в районе Лазаревских казарм, там размещался полуэкипаж. По сведениям очевидцев, летом и осенью 1942 года в день от 10 до 20 человек выводили и расстреливали в воронках от снарядов. И буквально через несколько месяцев после освобождения Севастополя люди находили там останки, в этих воронках», – говорит Вадим Прокопенков.

С помощью тех же воспоминаний, отметил гость, удалось выяснить, что на самом деле произошло в Инкерманских штольнях под горой Шампань. Исследователи и краеведы придерживались версии, что, когда завершилась оборона Севастополя и в город вошли немецко-фашистские захватчики, в подземельях бросили раненых советских бойцов, женщин и детей.

«На самом деле, когда мы погружаемся в воспоминания и в письма жителей (на то время поселка) Инкерман, они пишут, что была совершенно другая история. Советские войска вывели своих, конечно же, не было брошенных людей – это точно. И мы общались со специалистами музея героической обороны Севастополя и они подтвердили», – поясняет Прокопенков.

Любые сохранившиеся материалы тех лет, очень важны, уверен Прокопенков. Они помогают восстановить историю обороны и освобождения Севастополя, расскажут о жизни севастопольцев во время оккупации. Сейчас продолжается работа по изучению документов и их систематизации, затем их представят на выставках, которые откроют новые страницы героической истории Севастополя.

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Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь