Севастопольца будут судить за сексуальные преступления в отношении мальчиков

Завершено расследование дела в отношении 38-жителя Гагаринского района.

Он обвиняется в 11 эпизодах, квалифицируемых как насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и четырёх эпизодах развратных действий в отношении лица, достигшего 12-, но не достигшего 14-летнего возраста.

Следственным отделом Следственного комитета по Гагаринскому району установлено, что мужчина с октября 2012 года по август 2018 года знакомился на улице с мальчиками в возрасте до 14 лет и под разными предлогами приглашал их к себе домой или в автомобиль, где совершал в отношении них действия сексуального характера.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в суд.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь