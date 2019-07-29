Севастопольца задержали за хранение синтетических наркотиков

Жители одного из домов по проспекту Октябрьской Революции в Севастополе ночью не смогли прогнать из своего подъезда пьяного молодого человека и вызвали полицейских. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться, но не успел. Как установили позже, мужчина находился под действием наркотиков.

Во время личного досмотра сотрудники полиции обнаружили полиэтиленовый пакетик с пазовым замком, в котором находилось кристаллическое вещество зелёного цвета. 34-летнего молодого человека задержали, неизвестное вещество отправили на экспертизу, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

В экспертно-криминалистическом центре УМВД установили, что молодой человек использовал синтетический наркотик – метилэфедрон. Мужчина рассказал полицейским, что приобрёл наркотическое средство бесконтактным способом через Интернет.

На него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы до двух лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь