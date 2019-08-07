Севастопольца обвиняют в использовании фальшивых денег

7 августа 2019     11
Севастопольца обвиняют в использовании фальшивых денег

31-летний житель Севастополя, оставивший в магазинах города 5 фальшивых купюр, может заплатить штраф в миллион рублей и сесть в тюрьму на 8 лет. Такова санкция статьи Уголовного кодекса за распространение фальшивых денег. Это преступление относится к категории тяжких.

В июле этого года молодой человек приобрел в Интернете 15 поддельных купюр номиналом 2 000 рублей. Пять банкнот он успел сбыть в торговых точках. Покупал продукты, а сдачу получал подлинными купюрами, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Остальные фальшивки он потратить не успел – они были изъяты в ходе обыска по месту жительства. Обвинительное заключение передано в Нахимовский районный суд. В ожидании процесса молодой человек заключен под стражу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта город-под-солнцем.рф

Источник: Вести.Севастополь

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