Севастопольца осудили на девять лет за хранение наркотиков

Суд приговорил 25-летнего жителя Севастополя к 9 годам лишения свободы за преступление, предусмотренное ч.1 ст.228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение наркотических средств.

Гражданин, несмотря на то, что он ранее уже привлекался за совершение подобных противоправных деяний, вновь приобрел и хранил у себя дома наркотическое средство.

Мужчина держал у себя наркотики вплоть до их изъятия сотрудниками полиции, проводившими обыск, сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь