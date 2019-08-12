Севастопольца осудят за покушение на убийство

В Севастополе местный житель 1974 года рождения обвиняется в покушении на убийство, причинении легкого вреда здоровью и в нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры по городу.

Согласно версии следствия, мужчина в январе текущего года через окно в жилье, расположенное в садовом товариществе “Сапун-гора”. В ходе ссоры с собственником жилья, мужчина нанес ему и его знакомому телесные повреждения.

«По поддержанному прокуратурой района ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд.

Источник: Вести.Севастополь