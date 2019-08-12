Севастопольца осудят за покушение на убийство

12 августа 2019     17
Севастопольца осудят за покушение на убийство

В Севастополе местный житель 1974 года рождения обвиняется в покушении на убийство, причинении легкого вреда здоровью и в нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры по городу.

Согласно версии следствия, мужчина в январе текущего года через окно в жилье, расположенное в садовом товариществе “Сапун-гора”. В ходе ссоры с собственником жилья, мужчина нанес ему и его знакомому телесные повреждения.

«По поддержанному прокуратурой района ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Что может стоять за местами севастопольских партий в избирательных бюллетенях?
Что может стоять за местами севастопольских партий в избирательных бюллетенях?

8 августа в Избиркоме Севастополя состоялась жеребьевка нумерации партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах в Законодательное собрание. В …


Экс-начальник севастопольского Автодора заплатил штраф в 5 миллионов рублей
Экс-начальник севастопольского Автодора заплатил штраф в 5 миллионов рублей

Штраф в 5 миллионов 100 тысяч рублей выплатил бывший директора ГУПС «Севастопольский Автодор» Виталий Узлов за крупную и совершенную с вымогательством взятку. Об этом …


Детские аттракционы на пляжах Севастополя работают без допуска
Детские аттракционы на пляжах Севастополя работают без допуска

Детские аттракционы на плажах Севастополя и в это-парке “лукоморье” работают без допуска на эксплуатацию. об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры …


Севастопольца осудят за покушение на убийство
Севастопольца осудят за покушение на убийство

В Севастополе местный житель 1974 года рождения обвиняется в покушении на убийство, причинении легкого вреда здоровью и в нарушении неприкосновенности …


Цены на лекарства в России предложили кардинально изменить
Цены на лекарства в России предложили кардинально изменить

В Госдуме предложили ввести фиксированную наценку на лекарства, пишет «Коммерсантъ». Инициатива призвана изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты