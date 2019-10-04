Севастопольца оштрафовали за возбуждение ненависти в соцсети

Публикация, размещённая в одном из популярных городских сообществ, привлекла внимание Центра противодействия экстремизму УМВД России по Севастополю.

Текст был передан для изучения экспертам-криминалистам, которые зафиксировали лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по национальности, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники нашли автора сообщения, нарушающего закон. Им оказался 33-летний местный житель. Он признал, что разместил оскорбительное высказывание в интернете, но не думал о возможных последствиях.

В отношении севастопольца составлен административный протокол по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Суд вынес решение о назначении штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь