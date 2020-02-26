Севастопольца приговорили к восьми годам за 400 г наркотиков в посылке

Ленинский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор 21-летнему местному жителю.

Молодой человек признан виновным в покушении на незаконный сбыт, приобретение и хранение наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В октябре 2019 года он через Интернет приобрёл 200 таблеток, содержащих наркотическое средство МДМА, и 200 граммов амфетамина для продажи. А также два грамма кокаина для личного употребления. При получении посылки на почте, мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Подсудимый приговорён к восьми годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь