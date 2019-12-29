Севастопольца Степана Резуника освободили по обмену

Житель Севастополя, задержанный на Украине в июне 2019 года, возвращается в Россию.

«Пять минут назад узнала, что пересёк границу Украины, ДНР или ЛНР», – приводит ТАСС слова супруги Степана Резуника Ирины.

Российский правозащитник Александр Молохов, подтвердил, что мужчина был включён в список обмена, который 29 декабря прошёл между Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной.

Ранее севастопольца отпустили из СИЗО под залог, но покинуть территорию соседнего государства из-за открытого уголовного дела он не мог.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь