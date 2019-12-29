Севастопольца Степана Резуника освободили по обмену

29 декабря 2019     14
Севастопольца Степана Резуника освободили по обмену

Житель Севастополя, задержанный на Украине в июне 2019 года, возвращается в Россию.

«Пять минут назад узнала, что пересёк границу Украины, ДНР или ЛНР», – приводит ТАСС слова супруги Степана Резуника Ирины.

Российский правозащитник Александр Молохов, подтвердил, что мужчина был включён в список обмена, который 29 декабря прошёл между Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной.

Ранее севастопольца отпустили из СИЗО под залог, но покинуть территорию соседнего государства из-за открытого уголовного дела он не мог.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольца Степана Резуника освободили по обмену
Севастопольца Степана Резуника освободили по обмену

Житель Севастополя, задержанный на Украине в июне 2019 года, возвращается в Россию. «Пять минут назад узнала, что пересёк границу Украины, …


Морозная ночь, снег и оттепель: какой будет погода в Москве на Новый год
Морозная ночь, снег и оттепель: какой будет погода в Москве на Новый год

В новогоднюю ночь в Москве ожидаются осадки в виде снега, сообщили в Гидрометцентре. При этом погода в последние дни уходящего …


На Украине заявили о продолжении согласования формулы обмена «всех на всех»
На Украине заявили о продолжении согласования формулы обмена «всех на всех»

Согласование формулы обмена «всех на всех» будет продолжено на следующем саммите «нормандской четверки» (Россия, Франция, Украина, Германия). Об этом после …


Как будет встречать Новый год Владимир Путин
Как будет встречать Новый год Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала “Россия 1”, как Владимир Путин любит встречать Новый год. Песков напомнил, что …


Биограф Путина назвал самый характерный для президента случай из жизни
Биограф Путина назвал самый характерный для президента случай из жизни

Журналист и политолог Александр Рар назвал самый характерный для президента России Владимира Путина случай из жизни. Об этом он рассказал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты