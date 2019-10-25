Севастопольцев встревожил пожар за торговым центром «Домино»

Утром в четверг, 24 октября, горожане наблюдали, как дымом заволокло здание и часть улицы Гидронавтов.

Очевидцы предположили, что пожар возник в торговом центре «Домино». Его буквально заволокло дымом. Однако, возгорание произошло в вагончике-бытовке на площади 30 квадратных метров. Как сообщили нам в пресс-службе МЧС, информация о возгорании поступила около 07:00, на место были направлены сотрудники двух пожарных частей. Огонь ликвидировали в течение часа.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь