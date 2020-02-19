Севастопольцев защитят от падения аварийных конструкций с фасадов

19 февраля 2020     18
Севастопольцев защитят от падения аварийных конструкций с фасадов

На балконах объектов культурного наследия в центре Севастополя устанавливают противоаварийные страхующие системы. Это нужно, чтобы обезопасить людей от падения конструкций, пока не начнется плановая реставрация домов.

Как говорят специалисты, каждый второй фасад в центре – аварийный. В следующем году начнётся реставрация домов на Большой Морской.

«К сожалению, у нас сейчас повсеместно идёт подмена понятий «реставрация» и «общестроительные работы». Как правило, на объектах культурного наследия, где ведутся по документам по проектным, реставрационные работы работают простые строители. За этим надо следить. И я, как член наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской, этот вопрос, когда начнётся реставрация фасадов, мы за этим вопросом будем наблюдать обязательно», – говорит реставратор, аттестованный специалист министерства культуры России Анатолий Пряшников.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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