Севастопольцев и крымчан с помощью батонов призывают платить налоги

В магазинах Севастополя и Крыма появились хлебобулочные изделия, на упаковке которых напечатано объявление: «Начни новый год без долгов! Уплати земельный и транспортный налоги до 2 декабря 2019 года!».
На оригинальную инициативу налоговиков обратили внимание пользователи социальных сетей. В целом идея крымчанам не очень понравилась.
На предприятии-производителе КП-Крым рассказали, что новая упаковка появилась только вчера.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: Галина Коваленко, kp.ru
Источник: Вести.Севастополь