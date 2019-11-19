Севастопольцев и крымчан с помощью батонов призывают платить налоги

В магазинах Севастополя и Крыма появились хлебобулочные изделия, на упаковке которых напечатано объявление: «Начни новый год без долгов! Уплати земельный и транспортный налоги до 2 декабря 2019 года!».

На оригинальную инициативу налоговиков обратили внимание пользователи социальных сетей. В целом идея крымчанам не очень понравилась.

На предприятии-производителе КП-Крым рассказали, что новая упаковка появилась только вчера.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Галина Коваленко, kp.ru

Источник: Вести.Севастополь