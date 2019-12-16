Севастопольцев наградили за заметный вклад в развитие культуры

В Севастополе подвели итоги года театра. Он ознаменовался новыми яркими премьерами. Это концерты, фестивали и спектакли, которые посетили тысячи зрителей.

В театре танца имени Вадима Елизарова прошла торжественная церемония закрытия. Представители законодательной и исполнительной властей, а также Черноморского флота наградили тех, кто внёс весомый вклад в развитие культуры и искусства. А это и работники театра имении Вадима Елизарова. Так совпало, что он в этом году отметил юбилей – 20 лет со дня основания. В честь памятной даты зрителям представили программу с лучшими номерами за всё время существования театра танца. Среди награждаемых и главный специалист управления культуры Татьяна Андреева.

«Этот год у нас, как уже было сказано – это подведение итогов года театра. Мы начинали его с большой программой, когда проводились гастроли и наши коллективы выезжали на гастроли, были различные встречи, авторские работы, спектакли, когда мы рассказывали об актерах, которые работают в севастопольских театрах», – поделилась главный специалист управления культуры Севастополя, заслуженная артистка России, Татьяна Андреева.

Источник: Вести.Севастополь