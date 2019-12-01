Севастопольцев отметили на окружном этапе фестиваля МЧС «Созвездие мужества»

1 декабря 2019     5
Севастопольцев отметили на окружном этапе фестиваля МЧС «Созвездие мужества»

Сотрудник Севастопольского Главного управления МЧС России стал лучшим оперативным дежурным в Южном федеральном округе.

Дмитрий Шилов – один из участников фестиваля “Созвездие мужества”. В МЧС работает 10 лет: служил в Москве, затем в Севастополе на должности оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях. Именно в это подразделение поступают звонки о происшествиях.

«Если на территории города случается какое-то социально значимое происшествие или чрезвычайна ситуация, как раз центр управления, старший оперативный дежурный организует взаимодействие с функциональной системой РС ЧС города, направляет силы и средства», – говорит Дмитрий Шилов.

Коллеги Дмитрия стали победителями регионального этапа фестиваля. Антон Чудаков среди шести сотрудников профильного отделения МЧС набрал наибольшее количество баллов в номинации «Лучший пиротехник».  А Татьяна Муллер стала лучшим государственным инспектором по маломерным судам. В ее задачи входит аттестация судоводителей и выдача удостоверений.

«Нужно знание тактик, специальных характеристик боеприпасов, различных средств взрывания, – рассказывает Антон, – в практическую часть у нас входит оказание первой помощи, работа на полигоне, работа при обезвреживании боеприпасов».

«Конкурс у нас проходил достаточно сложно, так как у нас в основном мужской коллектив, поэтому достаточно мало девушек принимают участие. Но в итоге, как я понимаю, победила женская красота и мудрость», – говорит Татьяна Муллер, государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по г. Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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