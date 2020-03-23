Севастопольцев, переживших немецкую оккупацию, просят поделиться воспоминаниями

Период оккупации Севастополя немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны до сих пор до конца не изучен.

Так считает гость «Вести ФМ» председатель общественной организации «Исторический Клуб «Севастополь Таврический», участник комиссии РИО по изучению преступлений нацистов на территории СССР Вадим Прокопенков. Что на самом деле произошло в Инкерманских штольнях под горой Шампань, где в подземельях прятались севастопольцы и был организован госпиталь? Где в городе размещались концлагеря? Страницы истории оккупированного Севастополя в программе на «Вести ФМ». Слушайте 23 марта в 18:45 и 24 марта в 06:45 на частоте 90.8.

Вадим Прокопенков предлагает севастопольцам, пережившим период оккупации в городе, и их родственникам поделиться воспоминаниями. Сделать это можно по телефону: +7-978-810-91-16, адресу: Ленина, 36 или через форму “сообщить новость” на нашем сайте.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь