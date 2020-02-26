Севастопольцев приглашают к участию в создании памятников и арт-объектов

1 марта стартует Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след». Каждый желающий может придумать и установить новый арт-объект в своём регионе.

Конкурс продлится до 1 апреля. Для участия необходимо придумать и разместить на сайте https://kultsled.ru/ идею новой достопримечательности. После этого, лучшие проекты отобранные на основе Интернет-голосования будут представлены на суд жюри, в которое войдут урбанисты, историки, культурологи, краеведы.

Пять самых лучших и обоснованных проектов будут реализованы силами организаторов, команды профессиональных художников и скульпторов, а также конкурсантов

Организаторы конкурса приглашают к сотрудничеству художественные ВУЗы, учащиеся которых смогут побороться за право реализовать одну из идей, сообщает пресс-секретарь конкурса «Культурный след» Алёна Большакова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь