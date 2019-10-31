Севастопольцев приглашают на Большой этнографический диктант

Завтра, 1 ноября, в Севастополе пройдёт Большой этнографический диктант. Он включает в себя 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных. Общая сумма баллов за диктант – 100. На выполнение заданий дается 45 минут. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников, 60 минут. В Севастополе акция пройдёт на 12-и площадках. В прошлом году их было 11, и тогда диктант написали больше 600 человек.

Узнать результаты диктанта можно будет на сайте акции 12 декабря.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь