Севастопольцев приглашают на «книгообмен»

В библиотеках Севастополя состоится общероссийская акция «Дарите книги с любовью». В этот день все желающие смогут передать книги в дар библиотекам и социальным учреждениям.

Участников мероприятия ждут интересные конкурсы и мастер-классы, встречи с известными писателями и художниками, а также выступления творческих коллективов города. Этот проект приурочен к Международному дню книгодарения и проводится уже в четвертый раз.

Акция пройдет 13 февраля с 13:00 до 15:00 в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого и ее филиалах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь