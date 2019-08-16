Севастопольцев приглашают на субботник по расчистке русла реки Черной

В 9 часов утра на площади Ушакова желающих будет ждать автобус. Правда, количество мест в нём ограничено. Однако добраться до места проведения волонтеры смогут и самостоятельно на маршрутах общественного транспорта номер 40, 126, 129, 134 до остановки «Хмельницкое» и далее пройти 500 метров пешком. Ориентир для общего сбора — трансформаторная подстанция.

В субботу 17 августа горожан приглашают принять участие в экологической акции по очистке русла реки Чёрной.

Правительство Севастополя оказывает помощь погорельцам В Севастополе создан оперативный штаб по ликвидации последствий пожара, который произошел сегодня в доме № 10 на улице Челюскинцев в …



Россиян будут штрафовать за собак без намордников Россиян могут начать штрафовать и арестовывать за выгул собаки без поводка и намордника. С инициативой ввести такие наказания выступил президент …



Погорельцев с ул. Челюскинцев разместят в пансионате "Лазурь" В Севастополе создан оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. На улице Челюскинцев установлен временный пункт пребывания погорельцев – это палатка на 30 …



Севастопольцев приглашают на субботник по расчистке русла реки Черной В субботу 17 августа горожан приглашают принять участие в экологической акции по очистке русла реки Чёрной. В 9 часов утра …

