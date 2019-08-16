Севастопольцев приглашают на субботник по расчистке русла реки Черной

16 августа 2019     8
Севастопольцев приглашают на субботник по расчистке русла реки Черной

В субботу 17 августа горожан приглашают принять участие в экологической акции по очистке русла реки Чёрной.

В 9 часов утра на площади Ушакова желающих будет ждать автобус. Правда, количество мест в нём ограничено. Однако добраться до места проведения волонтеры смогут и самостоятельно на маршрутах общественного транспорта номер 40, 126, 129, 134 до остановки «Хмельницкое» и далее пройти 500 метров пешком. Ориентир для общего сбора — трансформаторная подстанция.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Правительство Севастополя оказывает помощь погорельцам
Правительство Севастополя оказывает помощь погорельцам

В Севастополе создан оперативный штаб по ликвидации последствий пожара, который произошел сегодня в доме № 10 на улице Челюскинцев в …


Россиян будут штрафовать за собак без намордников
Россиян будут штрафовать за собак без намордников

Россиян могут начать штрафовать и арестовывать за выгул собаки без поводка и намордника. С инициативой ввести такие наказания выступил президент …


Погорельцев с ул
Погорельцев с ул. Челюскинцев разместят в пансионате "Лазурь"

В Севастополе создан оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. На улице Челюскинцев установлен временный пункт пребывания погорельцев – это палатка на 30 …


Севастопольцев приглашают на субботник по расчистке русла реки Черной
Севастопольцев приглашают на субботник по расчистке русла реки Черной

В субботу 17 августа горожан приглашают принять участие в экологической акции по очистке русла реки Чёрной. В 9 часов утра …


Организатора педофильских вечеринок Джеффри Эпштейна могли убить
Организатора педофильских вечеринок Джеффри Эпштейна могли убить

Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в организации педофильских оргий для представителей американского истеблишмента и работорговле, с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты