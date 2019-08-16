Севастопольцев приглашают на субботник по расчистке русла реки Черной

В субботу 17 августа горожан приглашают принять участие в экологической акции по очистке русла реки Чёрной.
В 9 часов утра на площади Ушакова желающих будет ждать автобус. Правда, количество мест в нём ограничено. Однако добраться до места проведения волонтеры смогут и самостоятельно на маршрутах общественного транспорта номер 40, 126, 129, 134 до остановки «Хмельницкое» и далее пройти 500 метров пешком. Ориентир для общего сбора — трансформаторная подстанция.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь