Севастопольцев приглашают сдать опасные отходы

В Севастополе 14 марта в эко-парке «Лукоморье» состоится экологическая акция по сбору опасных отходов.

«Севприроднадзор» и ООО «Агентство «Ртутная безопасность» приглашает граждан утилизировать опасные ртутьсодержащие и нефтесодержащие отходы. У организации есть вся необходимая разрешительная документация по обезвреживанию, размещению и транспортировке опасных отходов.

Жители Севастополя смогут сдать на переработку пластик, стекло, батарейки, градусники, аккумуляторы, а также медицинские отходы, макулатуру, ртутные лампы и оргтехнику.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, акция пройдет 14 марта с 10:00 до 14:00 на территории эко-парка «Лукоморье».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь