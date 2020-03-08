Севастопольцев удивили «Калинкой-малинкой» на трёх роялях

Их график расписан на восемь месяцев вперёд, и вот, впервые солисты фортепианного шоу «Bel Suono» дали концерт в Севастополе. Он стал подарком для жительниц города к Международному женскому дню.

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«Калинка-малинка», исполненная на рояле, не на одном, а сразу на трёх – это визитная карточка фортепианного шоу «Bel Suono». В следующем году коллектив отпразднует 10 лет с момента создания. Готовясь к первому серьёзному юбилею, продюсер трио вспоминает, как нелегко было собрать его.

«Был действительно большой конкурс, много людей, которые пришли на прослушивание. И самое интересное – были либо красивые и плохо играющие, либо не очень симпатичные, но виртуозы. И, оказалось, очень непросто найти молодых людей, которые гармоничны во всём», – делится продюсер шоу трёх роялей Лейла Фаттахова.

Солисты коллектива сравнивают себя с рыцарями, только в отличие от средневековых героев, они скрещивают не мечи, а музыкальные жанры. Судя по тому, как завороженно слушает зал, людям нравится такой музыкальный эксперимент.

Прежде, чем «спеться» в фортепианном трио, его участники прошли очень разный творческий путь. Антон Мосенков получал профессию танцовщика в хореографическом училище. Всех будущих артистов балета, для общего развития, обучают игре на инструменте. На таких уроках в 13 лет юноша понял, что музыка ему ближе, чем танец. А вот два других солиста «Bel Suono» осваивать нотную грамоту начали очень рано – в три года и в пять лет. Результатом совместной работы довольны, правда, сделать аранжировки и написать музыку для трёх роялей в три раза сложнее, чем для одного.

Если белые клавиши рояля разделяет музыкальный интервал, то зрители в зале разделяют хорошее настроение друг друга.

Несмотря на женский праздник, обращения со сцены адресуются и мужчинам.

«Ну, мужчины, вы понимаете, что как сказал Президент, мы всё время хотим, чтобы женщины были украшением нашей жизни, но будут ли они украшением нашей жизни, зависит исключительно от мужчин. Так что давайте не подводить!», – обратился к собравшимся врио губернатора Михаил Развожаев.

В завершении вечера всем представительницам прекрасной половины города, которые участвуют в концерте и сидят в зале под открытым небом, дарят цветы. А на сцене по-прежнему звучат рояли.

Анна Шустер, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь