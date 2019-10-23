Севастопольцу вынесли приговор за экстремистские проповеди

Житель села Штурмовое признан виновным в осуществлении экстремистской деятельности.

35-летний мужчина читал закрытые проповеди в одном из религиозных учреждений Севастополя, призывал к насильственным действиям в отношении людей, не разделяющих его убеждений, и вовлекал в экстремистскую деятельность новых членов, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Подсудимый родился в Узбекистане, а в Севастополе стал лидером группы радикальных исламистов. В ходе судебного процесса он полностью признал свою вину и даже дал показания о связях крымских салафитов с проживающим на Украине фундаменталистским теологом Абу Яхъей Крымским.

Балаклавский районный суд Севастополя взял во внимание полное раскаяние подсудимого и приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь