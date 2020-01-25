Севастопольцы активно сдают ёлки во «вторсырьё»

Каждый, кто привёз новогоднее дерево на переработку, на память получает эко-сувенир.

Акция в Севастополе проходит впервые. К 14:00 25 января горожане передали на переработку около 500 ёлок, подсчитали в Севприроднадзоре. В первый год проведения «Ёлковорота» в Москве было собрано 700 штук.

Деревья с помощью специальных дробилок перерабатывают в щепу, которую передадут ГБУ «Парки и скверы» и эко-парку «Лукоморье». Хвою будут использовать в качестве удобрения, мульчи, подстилки и подкормки для животных.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь