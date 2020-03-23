Севастопольцы будут получать бесплатные лекарства после операций на сердце

23 марта 2020     14
Севастопольцы будут получать бесплатные лекарства после операций на сердце

В Севастополе пациенты, перенесшие инсульт, инфаркт или операции на сердце, будут в течение года получать дополнительные лекарства бесплатно.

Начальник отела обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Департамента здравоохранения Севастополя Светлана Усова рассказала о том, что дополнительное лекарственное обеспечение будет доступно для граждан с мая 2020 года, а в настоящее время совершается процедура закупки препаратов.

«Сейчас Департамент здравоохранения проводит комплекс организационных мероприятий для возможности выписки рецептов. Из федерального бюджета было выделено порядка 37 миллионов рублей», – уточнила Светлана Усова.

Медицинскую поддержку получат граждане, перенесшие инсульт, инфаркт, а также пациенты, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция. Препараты будут выдавать в течение года после возникновения заболевания или оперативного вмешательства, сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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