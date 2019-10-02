Севастопольцы впервые выступили на всероссийских сореванованиях МЧС

2 октября 2019     18
Севастопольцы впервые выступили на всероссийских сореванованиях МЧС

Всероссийские соревнования по спасательному многоборью завершились в Пятигорске. Подобных масштабных состязаний в стране не было 4 года. Чтобы оценить профессиональную подготовку, для спасателей смоделировали самые частые экстренные ситуации. Впервые силы попробовали севастопольцы.

В роли скалодрома – стрела крана. Поэтому подъём – только на месте. Над землёй невысоко, метра три. Сделать так, чтобы человек устал насколько, будто поднимется на 30 метров – легко.

Всех девятерых участников сборной спасателей Севастополя освободили от рабочих выездов. Они тренируются по 8 часов в день. Одно и то же повторяют по много раз – пробуют разные комбинации спасательного оборудования.

«Самоспасение – это дисциплина, в которой севастопольские спасатели особенно хороши. Несмотря на то, что эти навыки ещё ни разу не приходилось применять в реальности. Правда, никто не знает, какие условия на самом деле будут на соревнованиях, поэтому тренируются с минимальным набором. Это страховочная система, карабины и спусковое устройство»,- поясняет Олег Комаров, спасатель Центра гражданской защиты.

Он уже участвовал во всероссийских соревнованиях уровня. Поэтому взял на себя роль куратора. Вспоминает – тогда для него, ещё новичка, наблюдение за работой коллег со всей страны стало открытием.

«Думаю, для наших ребят это тоже будет хорошая школа, наша сильная сторона – это ЧС природного характера. Мы с ребятами постоянно горы отрабатываем, воду. Немножко надо поработать над «техногенкой», над ДТП.»,- добавил Олег Комаров.

 Со списком этапов угадали точно. Неожиданностью оказались только условия. Особенно это заметили водолазы. После солёной воды пришлось привыкать к пресной.

«Здесь их жалеть не будут. И разговаривать спасли-не спасли, оказали помощь-не оказали – эти разговоры здесь не присутствуют», – строго подметил Павел Барышев, заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны

Среди соперников были 150 лучших спасателей со всей России. Здесь смотреть за другой командой – всё равно что вместе отработать выезд. На горном этапе открывается второе дыхание. Благодаря ему команда Севастополя стала лучшей на этапе “самоспасение на скалах”.

Евгения Квашнина, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь

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