Севастопольцы вспоминают трагедию в Беслане

Сегодня в День солидарности в борьбе с терроризмом в Севастополе пройдет несколько памятных событий. В библиотеках на пр. Генерала Острякова и пр. Гагарина запланирован информационный час «Мы хотим в мире жить».

В 14 часов в СЦКИ на улице Ленина откроется фотовыставка, посвященная событиям в Беслане, и пройдет показ кинофильма о самом страшном теракте в новейшей истории России.

А в 15 часов во дворце детского и юношеского творчества состоится акция «Трагедия Беслана в наших сердцах».

День солидарности в борьбе с терроризмом был установлена в 2005 году – в первую годовщину со дня штурма бесланской школы №1 и освобождения заложников. 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки боевики захватили здание школы, в котором в тот момент находились 1128 человек.

За 3 дня в Беслане погибли 334 человека, из них 186 детей. Всего же, включая спасателей, теракт унес жизни 333 человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта ru.newsbot.press

Источник: Вести.Севастополь