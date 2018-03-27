Севастопольцы выбрали зоны для благоустройства

27 марта 2018     98
Севастопольцы выбрали зоны для благоустройства

Путем рейтингового голосования севастопольцы решили, какие общественные пространства города нужно преобразить в первую очередь.

3 тысячи 300 севастопольцев определили ближайшую судьбу зеленых зон города.

Напомним, с 20 по 23 марта проходило рейтинговое голосование за первоочередное благоустройство парков и скверов Севастополя. Жителям каждого из четырех районов города было предложено выбрать одно общественное пространство, которого изменения коснутся уже в этом году.

В результате голосования в Ленинском районе жители выбрали для благоустройства зеленую зону между гостиницей «Крым» и стадионом «Чайка», в Гагаринском районе – сквер по проспекту Героев Сталинграда от площади Комбата Неустроева до конечной остановки маршрута № 10 (б). В Балаклавском районе в первую очередь преобразится сквер «У рыбачка», а в Нахимовском районе – сквер у памятника матросу Кошке.

«Каждый выбранный сквер еще раз оценят представители рабочей группы и детально проработают решения по благоустройству пространств с учетом пожеланий севастопольцев. На благоустройство четырех скверов-победителей предусмотрено от 40 до 50 млн рублей Цифры предварительные, условные», – рассказал директор департамента городского хозяйства правительства Севастополя Михаил Тарасов

По его словам, сегодня день уже известны приоритетные территории Инкерманском, Качинском, Андреевском, Орлиновском и Тернопольском муниципалитетах. На их благоустройство также будет затрачено около 40 млн рублей.

Проектирование планируют завершить в апреле этого года, чтобы уже в конце апреля-начале мая начать конкурсные процедуры и первые работы. Благоустройство будет проводиться в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

 
Анна Пронина

Метки: ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Севастополь сегодня


Где можно получить памятный нагрудный знак в честь референдума 2014 года? Где можно получить памятный нагрудный знак в честь референдума 2014 года?

Жители Севастополя, которым не хватило памятных нагрудных знаков в честь референдума 2014 года, смогут их получить 20, 21 и 23 марта, с 9.00 -18.00, с перерывом на обед (с 13.00 -14.00). Для этого необходимо предъявить специальное удостоверение к памятному знаку, которое участковые комиссии должны были выдать в день голосования на избирательных участках. По словам Медведева,… читать »

Ежегодная общественно-экологическая акция «Всероссийский день посадки леса» Ежегодная общественно-экологическая акция «Всероссийский день посадки леса»

23 марта в Севастополе пройдёт ежегодная акция, направленная на воспитание бережного отношения к российскому лесу. «Всероссийский день посадки леса» – это ежегодная общественно-экологическая акция, направленная на воспитание бережного отношения к российскому лесу, привлечение внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств, популяризацию лесного хозяйства. Всероссийский день посадки леса позволяет объединить самых разных людей… читать »

С 14 марта для севастопольцев и крымчан действуют новые тарифы МТС С 14 марта для севастопольцев и крымчан действуют новые тарифы МТС

Как сообщает автоответчик мобильного оператора МТС, с сегодняшнего дня — 14 марта — для севастопольцев и крымчан будут действовать новые цены на связь в поездках по всей России в сети МТС. Теперь входящие вызовы с номеров региона, куда приедут жители полуострова, будут бесплатными, а за входящие звонки из других регионов будет взиматься плата — 5,5… читать »

Открыт прием заявок офицерских и гражданских пар на участие в V юбилейном офицерском бале «Бегущие по волнам» Открыт прием заявок офицерских и гражданских пар на участие в V юбилейном офицерском бале «Бегущие по волнам»

11 июня 2018 года на площади у Михайловской береговой батареи состоится открытие юбилейного V-й Большого Севастопольского Благотворительного Офицерского Бала «Бегущие по волнам». Офицерский бал – одно из самых масштабных культурных событий Крыма и в этом году оно посвящено Дню России, 235-летию города-героя Севастополя и 235-летию Черноморского флота. Уже сегодня открыт прием заявок офицерских и гражданских… читать »

В Севастополе будет снят фильм о затонувших подлодках Первой мировой войны В Севастополе будет снят фильм о затонувших подлодках Первой мировой войны

Картина расскажет о технике, которая лежит у берегов города на протяжении 100 лет. Председатель севастопольского отделения Русского географического общества (РГО) Елена Воскресенская сообщила, что в городе-герое готовятся к съемкам фильма о затопленных подводных лодках времен Первой мировой войны. В апреле 1919 года по приказу английского командования на внешнем рейде Севастополя затопили 13 плавательных средств без… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info