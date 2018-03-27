Севастопольцы выбрали зоны для благоустройства

Путем рейтингового голосования севастопольцы решили, какие общественные пространства города нужно преобразить в первую очередь.

3 тысячи 300 севастопольцев определили ближайшую судьбу зеленых зон города.

Напомним, с 20 по 23 марта проходило рейтинговое голосование за первоочередное благоустройство парков и скверов Севастополя. Жителям каждого из четырех районов города было предложено выбрать одно общественное пространство, которого изменения коснутся уже в этом году.

В результате голосования в Ленинском районе жители выбрали для благоустройства зеленую зону между гостиницей «Крым» и стадионом «Чайка», в Гагаринском районе – сквер по проспекту Героев Сталинграда от площади Комбата Неустроева до конечной остановки маршрута № 10 (б). В Балаклавском районе в первую очередь преобразится сквер «У рыбачка», а в Нахимовском районе – сквер у памятника матросу Кошке.

«Каждый выбранный сквер еще раз оценят представители рабочей группы и детально проработают решения по благоустройству пространств с учетом пожеланий севастопольцев. На благоустройство четырех скверов-победителей предусмотрено от 40 до 50 млн рублей Цифры предварительные, условные», – рассказал директор департамента городского хозяйства правительства Севастополя Михаил Тарасов

По его словам, сегодня день уже известны приоритетные территории Инкерманском, Качинском, Андреевском, Орлиновском и Тернопольском муниципалитетах. На их благоустройство также будет затрачено около 40 млн рублей.

Проектирование планируют завершить в апреле этого года, чтобы уже в конце апреля-начале мая начать конкурсные процедуры и первые работы. Благоустройство будет проводиться в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».



Анна Пронина