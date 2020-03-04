Севастопольцы выступают в Берлине на соревнованиях по Counter-Strike

Севастопольские кибератлеты успешно выступают в Берлине на международных соревнованиях по Counter-Strike.

Каждое воскресенье на кибер-арене города проходят бои в рамках «Киберспортивной молодёжной лиги-2020». Об этом в интервью Вести ФМ Севастополь рассказали президент Федерации компьютерного спорта Евгений Ерёменко и вице-президент Михаил Царенко.

Почему Севастополь считают центром киберспорта в Крыму? Почему, играя дома на компьютере невозможно стать настоящим кибератлетом? Как 100 севастопольских военных сражались в виртуальном танковом бою, и кто победил в этой битве? Об этом и многом другом вы узнаете из программы, которая выйдет 4 марта в 18:45 и 5 марта в 06:45. Слушайте Вести ФМ Севастополь на частоте 90.8.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь