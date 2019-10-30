Севастопольцы выступают против стоянки мусоровозов

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Для жителей Ялты установят 200 дополнительных контейнеров раздельного сбора мусора. Сейчас около 17% твёрдых бытовых отходов ЮБК отправляются на переработку, местный региональный оператор планирует довести этот показатель до 30%. В это время в Севастополе вокруг уборки мусора разгорелся очередной коммунальный конфликт. Местные жители против соседства со стоянкой мусоровозов.

Жители домов по улице Черниговская жалуются на неприятное соседство с предприятием «Чистый город». Довольно стандартный коммунальный конфликт перерос в остросюжетную драму.

Круглосуточный шум моторов, грохот контейнеров и удары ворот. Звуковой дискомфорт жителям улицы Черниговской приносит предприятие «Чистый город». В промзоне, примыкающей к школе и частному сектору находится стоянка мусоровозов.

«Предприятие работает днём и ночью. Постоянно приходится вызывать полицию. Полиция приезжает, составляет протокол о нарушении тишины и говорит, что отправляет его в администрацию», – жалуется житель улицы Закамчатской Пётр Казначеев.

Как того требует логика создания подобных телесюжетов, отправляемся узнать мнение второй стороны. Территория открыта, табличек, запрещающих проход, нет.

Внутри встречают хозяева:

– Дружище, я тебя поймаю, я тебе уши оторву, хорошо? Так, подожди, подожди. Ты мне только что что сказал?

Сотрудник предприятия явно и сам не понимает, что его угрозы применения насилия попадают под действие статьи 144 Уголовного кодекса «Воспрепятствование законной деятельности журналиста».

– Я отсюда никуда не уйду пока вы не скажите, как вас зовут, как к вам можно обращаться.

– Иван Иваныч.

– Фамилия ваша как?

– А это для какой цели?

-Вы мне угрожаете. Что мне на ухо шептали? Звоните, мы дожидаемся приезда полиции!

Пока полиция была в пути на подмогу охране приехал некий Андрей. Он также представился сотрудником предприятия.

– Жители жалуются, что круглосуточно ездит техника, гремит, шумит, нарушает закон о тишине. Это действительно так и есть?

– Ну у нас предприятие работает круглосуточно, производили замеры шумового фона. Мы в пределы… то есть за пределы шумового фона не выходим.

И всё же конструктивно разговаривать с представителями СМИ работники предприятия отказались. Андрей решил разыграть захват заложников.

– То есть вы меня сейчас удерживаете?

– Да!

– И при попытке бегства будете задерживать?

– Ну я могу вам помешать, при попытке бегства, не применяя силу, но территорию вы не покинете.

– Но мы дожидаемся полицию, да?

– Да.

Наряд полиции доходчиво объяснил работникам предприятия, что задерживать сотрудника СМИ не входит в их должностные обязанности и полномочия. Разговор не получился и с руководством «Чистого города». На наши официальные запросы оно не отвечало более двух месяцев. Тет-а-тет встреча не получилась и на торжественном собрании в честь 24-летия основания коммунального предприятия.

Между тем по данным Роспотребнадзора санитарно-защитная зона между промплощадкой и жилыми домами меньше положенных по закону 100 метров. За это фирма «Чистый город» привлекалась к административной ответственности. Насчёт шумового загрязнения, которое усердно отрицали в разговоре сотрудники предприятия, уже Севприроднадзор сообщает, что измерения показали 72 децибела при норме – 55. Это можно сравнить с шумом на работающей фабрике.

«Мы обратились официально к «Чистому городу», он дал ответ, что они планируют перевести базу в другое место, понимают проблему и собираются её решать. И в ближайшее время они базу переведут в Инкерман. Они сказали, что «мы уже ведём работы, уже начали процедуры подготовки», но я понимаю, что сама процедура подготовки долгая», – говорит руководитель регионального проекта ОНФ «Карта свалок» Артур Поддубный.

И можно предположить, что эта процедура будет, не только долгая, но и закрытая от прессы и общественности. И куда обращаться жителям улицы Черниговская, чтобы понять, когда шумный и неприятно пахнущий сосед съедет, не понятно. Из-за нежелания общаться с журналистами руководству «Чистого города», вероятно, придётся пообщаться с представителями прокуратуры. По факту нарушения закона о СМИ ГТРК Севастополь направила в ведомство соответствующее заявление.

Ростислав Колмагоров, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь