Севастопольцы – в призерах Всероссийского фестиваля по мини-баскетболу

В общем зачете команда девочек СК «Муссон-2009» из Севастополя заняла второе место среди 16 соперников. От победы их отделяло всего одно очко. Первое место заняла команда из Самары. Всероссийский фестиваль «Мини-баскетбол Российской федерации баскетбола» проходит в Ейске.
Наши баскетболистки показали хорошие результаты по всем остальным спортивным зачетам:
– Турнир по баскетболу 3×3 – I место
– Турнир по баскетболу 5×5 – II место
– Турнир по баскетболу 2×2 – II место
Также у севастопольских девочек пять индивидуальных наград в разных соревнованиях.
Источник: Вести.Севастополь