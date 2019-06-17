Севастопольцы – в призерах Всероссийского фестиваля по мини-баскетболу

В общем зачете команда девочек СК «Муссон-2009» из Севастополя заняла второе место среди 16 соперников. От победы их отделяло всего одно очко. Первое место заняла команда из Самары. Всероссийский фестиваль «Мини-баскетбол Российской федерации баскетбола» проходит в Ейске.

Наши баскетболистки показали хорошие результаты по всем остальным спортивным зачетам:

– Турнир по баскетболу 3×3 – I место

– Турнир по баскетболу 5×5 – II место

– Турнир по баскетболу 2×2 – II место

Также у севастопольских девочек пять индивидуальных наград в разных соревнованиях.

Источник: Вести.Севастополь