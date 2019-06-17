Севастопольцы – в призерах Всероссийского фестиваля по мини-баскетболу

17 июня 2019     42
Севастопольцы – в призерах Всероссийского фестиваля по мини-баскетболу

В общем зачете команда девочек СК «Муссон-2009» из Севастополя заняла второе место среди 16 соперников. От победы их отделяло всего одно очко. Первое место заняла команда из Самары. Всероссийский фестиваль «Мини-баскетбол Российской федерации баскетбола» проходит в Ейске.

Наши баскетболистки показали хорошие результаты по всем остальным спортивным зачетам:

– Турнир по баскетболу 3×3 – I место 

– Турнир по баскетболу 5×5 – II место 

– Турнир по баскетболу 2×2 – II место 

Также у севастопольских девочек пять индивидуальных наград в разных соревнованиях.

 

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Политические флюгеры Севастополя
Политические флюгеры Севастополя

В маргинальной среде севастопольского виртуального социума, как мухи роящегося вокруг севастопольский информационной свалки отходов в лице находящегося на ручном управлении …


Как Дмитрий Рогозин в космос полетел в «Жигулях»
Как Дмитрий Рогозин в космос полетел в «Жигулях»

Фигурка президента Роскосмоса Дмитрия Рогозина на игрушечных «Жигулях» использовалась в конструкции первой ступени аппарата, которая на парашюте приземлилась в Томске. [embedded content] …


На Приморском бульваре зацвела магнолия
На Приморском бульваре зацвела магнолия

Жители и гости города могут насладиться тонким лимонно-ванильным ароматом. Цветение магнолии в Севастополе ожидали чуть раньше, в конце мая. Однако, …


Двум предприятиям Севастополя разрешили не отдавать бюджету всю прибыль
Двум предприятиям Севастополя разрешили не отдавать бюджету всю прибыль

Водоканал и Севтеплоэнерго больше не будут перечислять всю свою прибыль в городскую казну. Проект постановления озвучил на сегодняшнем заседании правительства …


Зеленский на Донбассе шутил и прыгал в фонтаны
Зеленский на Донбассе шутил и прыгал в фонтаны

Шоу Владимира Зеленского продолжается. Похоже, отставному комедианту действительно не до проблем простых украинцев. Он регулярно избегает всяческого общения с людьми. На этот …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты