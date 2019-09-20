Севастопольцы – в призерах Кубка России по мини водному поло

Сборная Севастополя завоевала бронзовые медали на Кубке России по мини водному поло. Севастопольские ватерполисты вышли в финал и боролись за третье место. А в целом на соревнования приехали 12 команд страны.
Главный тренер севастопольцев Вадим Кебало отметил игру вратаря команды Владислава Островского и капитана сборной Константина Митрофанова.
В прошлом году сборная Севастополя стала победителем Кубка России по мини водному поло.
В этом году обладателем престижной награды стал московский “Олимп”, который выиграл все матчи турнира. Соревнования прошли в Москве.
Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь