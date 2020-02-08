Севастопольцы в соцсетях поздравляют друг друга с первым снегом

8 февраля 2020     19
Севастопольцы в соцсетях поздравляют друг друга с первым снегом

Несмотря на похолодание и усилившийся ветер, большинство севастопольцев воспринимают снег не как стихийное бедствие, а как подарок зимы. Сегодня в соцсетях жители города выкладывают “снежные” снимки, сделанные в разных районах.  

Те, у кого снег падал, но на земле не задержался, даже завидуют тем, кто может сделать фотографии в снегу. 

 

Звучат поздравления с первым снегом. В январе он уже падал, но это была, скорее снежная крупа, которая таяла, едва коснувшись земли. 

Синоптики обещают нам еще один снежный день – воскресенье, а с понедельника температура резко пойдет вверх, и за сутки столбик термометра подскочит на 10 градусов. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото из группы “Подслушано в Севастополе”/Вконтакте

 

Источник: Вести.Севастополь

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