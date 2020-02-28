Севастопольцы делятся рецептами необычных блинов и начинок

Индекс блина подсчитали в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу. За основу взяли классический рецепт: литр молока, 4 яйца, полкилограмма муки, 2 столовые ложки сахара, 2 столовых ложки масла и половину чайной ложки соли. В качестве начинки – сгущённое молоко. Горка из двадцати блинов обойдётся чуть дороже двухсот двадцати рублей.

Валерия Прис – гастрообозреватель. Она ведёт блог о еде. Ежедневно смотрят её фото и, возможно, даже повторяют кулинарные опыты восемь тысяч человек.

Мука, яйца, молоко. Из необычных ингредиентов: анчан – синий чай, куркума, морковь и свёкла. Полученный сок Валерия использует как краситель. Новый цвет и новый вкус диктуют свои правила начинке.

«Блины, кстати, оранжевые хорошо будут сочетаться с солёной начинкой. Потому что куркума будет иметь свой особенный вкус и аромат, не всегда подходящий сладкой выпечке. Если, например, с курицей, потушенной и порезанной на мелкие кусочки, добавить такую начинку в эти блинчики, будет круто», – рассказывает Валерия Прис, гастрообозреватель.

В качестве начинки Валерия также рекомендует овечий сыр и айвовое варение, смешанное со сметаной. Приготовленное тут же попадает в социальную сеть.

В Севастополе блины готовят не только на домашних кухнях. В качестве стритфуда они составляют конкуренцию шаурме и различным её вариациям. Уличная еда с русской пропиской – такая же сытная и при этом – более лёгкая.

Зарема Нежмединова на социальные сети время тратить не успевает. Поэтому её воплощение русских рецептов, выполненных с восточным вниманием к деталям, оценивают не подписчики по фотоснимкам, а гости семейной блинной.

«Вы знаете, наверное, это у меня уже в крови! Я люблю очень готовить, – говорит Зарема. – Наблюдала, следила, как бабушка делает. Может быть, даже и подглядывала. Потому что никто никогда не рассказывает свои рецепты!»

Спустя год собственных поисков чужие секреты Зареме уже не нужны. Говорит: если уделить достаточно внимания тесту, то внутрь можно положить хоть мясо, приготовленное по кавказским рецептам, хоть яблоко с корицей. Свою новую идею – блины со сложной сладкой начинкой – она презентует в эти выходные на городском празднике в честь проводов Масленицы в парке Учкуевка.

Евгения Квашнина, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь