Севастопольцы жалуются на работу автобуса №23

23-ий маршрут не соблюдает расписание, с такой жалобой в редакцию «Вести Севастополь» обратился Сергей Рубцов.

«Сегодня, 2 августа, моя жена на остановке «Почта» в Камышах простояла с 18-00 до 18-40, но так и не смогла дождаться автобуса. Хотя должно было быть аж 4 рейса. Звонили диспетчеру, но трубку никто не брал. Когда прекратится это безобразие с 23 маршрутом? Ни утром на работу, ни вечером с работы не уехать!» -возмущается мужчина.

Это не первая жалоба на работу маршрута, который ходит от аквапарка «Зурбаган» до 5-го км Балаклавского шоссе. В расписании движения значится. что автобус должен курсировать каждые 20 минут, но по факту его можно прождать гораздо дольше.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь