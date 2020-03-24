Севастопольцы и крымчане входили в состав международной группы хакеров

Задержана группа торговцев данными кредитных карт, полученными в результате взлома учётных записей владельцев.

В группу входили граждане России, Литвы и Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В задержании подозреваемых участвовали оперативники МВД из Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областей.

Хакеры открыли более 90 интернет-площадок для продажи похищенных данных карт отечественных и зарубежных банков.

Арестованы 25 человек, им предъявлены обвинения в «Неправомерном обороте средств платежей». При обысках по 62 адресам было обнаружено более одного миллиона долларов, трёх миллионов рублей, серверы, поддельные паспорта, удостоверения сотрудников правоохранительных органов, оружие, наркотики и золотые слитки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь