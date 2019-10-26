Севастопольцы и чиновники вместе убрали 35 общественных пространств

26 октября 2019     18
Севастопольцы и чиновники вместе убрали 35 общественных пространств

Сегодня в Севастополе прошел еще один общегородской субботник, в котором участвовал врио губернатора города. Были расчищены от мусора 35 участков: это Ушакова балка, склон в районе первого Бастиона, на высоте Горная, берег бухт Круглая и Казачья.

«Пока в городе хорошая погода, можно не ограничиваться двумя субботниками (прошлый был неделю назад – прим. ред.) и в последующие выходные тоже провести общегородской субботник», – предложил Михаил Развожаев.

По словам и.о. директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, сегодня на субботник вышло 4700 человек – это больше, чем в прошлые выходные. Вывезли более 40 КАМАЗов мусора. В рамках месячника чистоты уже убрано 75 общественных пространств, сообщает пресс-служба правительства города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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