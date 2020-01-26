Севастопольцы, которые станут родителями в 2020 году, получат маткапитал за первенца

Поддержка семей и повышение демографии – приоритетное направление в развитии страны на ближайшие годы. Об этом говорил Президент России Владимир Путин в своём ежегодном Послании. Программа материнского капитала продлена минимум до конца 2026 года. И теперь эту выплату будут получать родители и первого ребёнка.

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Для всех женщин, которые в этом январе впервые стали мамами, новость о материнском капитале за первенца была неожиданной и очень приятной.

Виктория Онищенко говорит, что с мужем спорят лишь по поводу имени для сына. А вот во мнении, куда потратить 466 тысяч рублей они едины.

«Мысль одна – погасить ипотеку, потому, я думаю, всё пойдет туда», – говорит Виктория.

А Валерия Шмуленкова мама теперь уже троих детей. После Послания президента семья узнала, что с 2020 года государство готово оплатить многодетным 450 тысяч ипотечного кредита. Только с жильем у Шмуленковых проблем нет, а вот от финансовой поддержки, говорят, не отказались бы. Здесь на помощь приходит сертификат, который мама несколько лет назад получила за второго ребенка. Пока же посещение двумя сыновьями детского сада обходится в 6 тысяч в месяц. Ещё дров на зиму заготовили – это 14. А зарплата главы семьи всего 24 тысячи рублей.

«Я, наверное, пущу их на оплату детского садика, хочу попробовать. Очень накладно выходит: и садик, и коммуналка», – рассказывает Валерия Шмуленкова.

Потратить средства материнского капитала на образование, в том числе и на детский сад действительно можно, рассказывают в севастопольском отделении пенсионного фонда. А ещё на оплату обучения в училище или вузе. И сегодня этот запрос очень популярен у родителей.

«Единственное условие, если это детский садик – вы можете распоряжаться средствами не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Если это высшее учебное заведение, то придется уже подождать», – объясняет Александра Мартынцева, заместитель начальника отдела социальных выплат Отделения ПФР в Севастополе.

Ждать достижения 3-ех лет не надо, если семья собирается взять ипотечный кредит. Средства материнского капитала можно использовать как для погашения уже взятого займа, так и в качестве первоначального взноса.

«Этот способ открывает доступ к приобретению недвижимости очень большому кругу молодых семей. При использовании средств материнского капитала для первоначального взноса, молодой семье достаточно иметь 5% от стоимости квартиры. Всё остальное будет предоставлено в качестве кредита или средств материнского семейного капитала», – пояснил Алексей Бояркин, заместитель управляющего симферопольским филиалом Банка “Россия”.

Он считает это большим преимуществом – далеко не все могут сегодня накопить на первоначальный взнос. А потому родители активно пользуются этой возможностью.

В Севастополе с 2015 года сертификаты на материнский капитал получили почти 22 тысячи семей. Чаще всего деньги идут на улучшение жилищных условий: покупку квартир, строительство или реконструкцию домов. И на эти цели потрачено уже почти 2 миллиарда рублей.

После рождения второй дочки в семье Пивоваровых решили, что пора расширяться. Взяли в строящемся доме в ипотеку трехкомнатную квартиру. Материнским капиталом частично погасили кредит.

«Действительно всё возможно. Получили маткапитал, уладили всё с банком и вот вчера сумму маткапитала вычли из суммы, которую мы должны банку», – радуется Анна Пивоварова.

Возможностей у семей, которые стали родителями в 2020 году, будет ещё больше. Маткапитал за первого ребенка, увеличение суммы выплат на 150 тысяч за второго, и погашение почти полумиллиона ипотеки за третьего. Член Российской общественной палаты Наталья Кирюхина слушала Послание Президента в Москве. Уверена, просьбы многих родителей были услышаны.

«Я вышла из зала, в котором я слушала Послание, и поняла, что у нас появились новые возможности. Эти возможности в виде добавочных сумм, я почувствовала, что услышан был общественный запрос, услышаны родители и очень неплохо проработан социальный блок», – поделилась своим мнением Наталья Кирюхина, член общественной палаты РФ.

Но перед тем, как родители смогут воспользоваться новыми мерами поддержки, Государственная Дума должна принять поправки в закон по материнскому капиталу. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что это произойдет до конца первого квартала 2020 года.

А в первом городском роддоме на свет продолжают появляться новые жители города – героя. Маленькая Афина – спокойная, красивая девочка. Радость семьи Покровских и её мамы – Ники.

«Это, конечно, очень приятный бонус, но каждая мама лялечку в первую очередь рожает для себя, для мужа для семьи. Но спасибо государству, в частности Владимиру Владимировичу за поддержку молодых мам», – говорит Ника Покровская.

Всё это часть большой государственной программы. Президент поставил задачу к 2024 году обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. И поддержка семей будет не только из центра. Начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах страны. В Севастополе уже на согласовании порядок выдачи регионального материнского капитала.

Оксана Колесникова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь