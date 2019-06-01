Севастопольцы могут дистанционно пользоваться услугами материковых банков

1 июня 2019     16
Севастопольцы могут дистанционно пользоваться услугами материковых банков

Севастопольцы могут сделать удаленную биометрическую идентификацию. Это позволит дистанционно воспользоваться услугами банков, которые находятся на материке. Об этом на видеоконференции заявили представители Центробанка и “Ростелекома”.

Получить доступ к услугам можно с помощью фотографии и аудиозаписи. Для этого необходимо пройти первичную идентификацию в финансовой организации. Сотрудники зарегистрируют вас в единой системе и снимут биометрические данные. Затем их необходимо подтвердить на портале Госуслуг с помощью смартфона или компьютера с камерой и микрофоном.

Сейчас такие возможности предоставляют пять российских банков. Информацию о них можно найти на сайте Центробанка. У жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов могут сдать свои биометрические данные в 700 отделениях банков.

Источник: Вести Севастополя

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