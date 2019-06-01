Севастопольцы могут дистанционно пользоваться услугами материковых банков

Севастопольцы могут сделать удаленную биометрическую идентификацию. Это позволит дистанционно воспользоваться услугами банков, которые находятся на материке. Об этом на видеоконференции заявили представители Центробанка и “Ростелекома”.

Получить доступ к услугам можно с помощью фотографии и аудиозаписи. Для этого необходимо пройти первичную идентификацию в финансовой организации. Сотрудники зарегистрируют вас в единой системе и снимут биометрические данные. Затем их необходимо подтвердить на портале Госуслуг с помощью смартфона или компьютера с камерой и микрофоном.

Сейчас такие возможности предоставляют пять российских банков. Информацию о них можно найти на сайте Центробанка. У жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов могут сдать свои биометрические данные в 700 отделениях банков.

Источник: Вести Севастополя