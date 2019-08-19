Севастопольцы могут купить на зарплату в 3,5 раза меньше бензина, чем жители Ямала

Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости и на основе данных Росстата рассчитали объем топлива марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных российских регионов. Количество литров определялось с помощью деления «чистого» среднемесячного заработка жителя региона с июня 2018-го по май 2019 года на местную стоимость бензина. Цены были взяты по состоянию на конец июля, сообщает РИА Новости Крым.

Севастополь оказался на 60-ом месте рейтинга. Крым – на 70-ом. Эксперты высчитали, что среднестатистический автолюбитель Севастополя может позволить себе 621 литр бензина по цене 45 рублей 41 копейка.

Среднестатистический житель Крыма при этом на всю свою зарплату может купить лишь 581 литр АИ-92. Средняя стоимость бензина на полуострове равна 45 рублям 33 копейкам. То есть жители Севастополя и Крыма могут купить в 3,5 раза меньше бензина, чем автолюбители из Ямало-Ненецкого автономного округа, ставшего лидером рейтинга.

Зарплата северян позволяет им купить 2080 литров топлива в месяц. При этом на Ямале АИ-92 стоит 40 рублей 84 копейки.

В первую десятку регионов, где жители могут купить больше тысячи литров бензина в месяц, попали Москва, Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатка, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия.

На последних строчках рейтинга: Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Дагестан.



Источник: Вести.Севастополь