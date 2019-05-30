Севастопольцы могут пожаловаться на водителей через мессенджеры

Все автобусы Севастополя оснастят навигационным оборудованием. Для усовершенствования системы контроля городской департамент транспорта уже заключил контракт с одной из компаний. А пока программное обеспечение в разработке, пассажиры выражают недовольство несоблюдением расписания общественного транспорта на некоторых маршрутах.

В начале недели в редакцию программы “Вести-Севастополь” поступило сразу несколько жалоб на работу 9-го и 23-го маршрутов. Днём автобусы ходят нормально, а рано утром и поздно вечером график поездок не соблюдается – рассказали горожане.

«Там работают транспортные средства на газомоторном топливе. Потребность в заправке 180 автобусов на газомоторном топливе. Заправка если работает бесперебойно, то круглосуточно она столько автобусов заправляет, но к сожалению, там оборудование такое, что оно выходит из строя», – говорит Игорь Титов, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Уже в ближайшее время в Севастополе откроют другую газовую заправку. Она сможет обслуживать 600 машин в сутки, и тогда сбоев в автобусном расписании станет меньше, говорят в департаменте транспорта. Но срывы встречаются и там, где ходят автобусы на бензине.

Мы поинтересовались, куда можно обращаться с жалобой на непунктуальность или грубость перевозчиков – оказывается, в департаменте транспорта недавно появился номер для сообщений в вайбер или вотсап +7 (978) 30-000-09. Туда инспекторы просят присылать фото и видеоулики нарушений правил перевозки. По каждому случаю обещают провести служебное расследование. В первый раз виноватым грозит предупреждение, во второй – штраф, а в третий – расторжение контрактов на перевозки.

Анна Шустер, Антон Кузнецов, Александр Соловьёв

Источник: Вести Севастополя