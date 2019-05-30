Севастопольцы могут пожаловаться на водителей через мессенджеры

30 мая 2019     15
Севастопольцы могут пожаловаться на водителей через мессенджеры

Все автобусы Севастополя оснастят навигационным оборудованием. Для усовершенствования системы контроля городской департамент транспорта уже заключил контракт с одной из компаний. А пока программное обеспечение в разработке, пассажиры выражают недовольство несоблюдением расписания общественного транспорта на некоторых маршрутах.

В начале недели в редакцию программы “Вести-Севастополь” поступило сразу несколько жалоб на работу 9-го и 23-го маршрутов. Днём автобусы ходят нормально, а рано утром и поздно вечером график поездок не соблюдается – рассказали горожане. 

«Там работают транспортные средства на газомоторном топливе. Потребность в заправке 180 автобусов на газомоторном топливе. Заправка если работает бесперебойно, то круглосуточно она столько автобусов заправляет, но к сожалению, там оборудование такое, что оно выходит из строя», – говорит Игорь Титов, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Уже в ближайшее время в Севастополе откроют другую газовую заправку. Она сможет обслуживать 600 машин в сутки, и тогда сбоев в автобусном расписании станет меньше, говорят в департаменте транспорта. Но срывы встречаются и там, где ходят автобусы на бензине.

Мы поинтересовались, куда можно обращаться с жалобой на непунктуальность или грубость перевозчиков – оказывается, в департаменте транспорта недавно появился номер для сообщений в вайбер или вотсап +7 (978) 30-000-09.  Туда инспекторы просят присылать фото и видеоулики нарушений правил перевозки. По каждому случаю обещают провести служебное расследование. В первый раз виноватым грозит предупреждение, во второй – штраф, а в третий – расторжение контрактов на перевозки.

Анна Шустер, Антон Кузнецов, Александр Соловьёв

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

В Севастополе избирательная кампания стартует позже, чем в других регионах
В Севастополе избирательная кампания стартует позже, чем в других регионах

Более 40 миллионов рублей выделено из городского бюджета на проведение избирательной кампании и выборов в Законодательное собрание Севастополя. Об этом …


Севастопольские лагеря готовятся к приему детей
Севастопольские лагеря готовятся к приему детей

Первая смена откроется во всех детских лагерях региона, но заезды в каждый из них будут происходить в разные дни. Об …


14-летний футболист снял штаны перед судьей и поплатился
14-летний футболист снял штаны перед судьей и поплатился

14-летний футболист итальянской команды «Трепорти» дисквалифицирован за то, что снял шорты перед девушкой-арбитром Джулией Никастро. Об этом сообщает «Би-би-си». По …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info