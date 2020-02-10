Севастопольцы могут присоединиться к всероссийскому проекту «Дорога памяти»

10 февраля 2020     15
Севастопольцы могут присоединиться к всероссийскому проекту «Дорога памяти»

Для этого на сайте проекта «Дорога памяти» нужно загрузить фотографию участника Великой Отечественной.

К 75-летию Победы будет создана мультимедийная галерея из экспонатов Центрального музея вооруженных сил России, которые хранятся в запасниках и ещё не демонстрировались общественности, а также снимков фронтовиков, военных корреспондентов, медсестёр, жителей блокадного Ленинграда. Стать участниками этого проекта организаторы предлагают всем, чьи родные прошли войну.

На сайте проекта «Дорога памяти» нужно загрузить фотографию участника Великой Отечественной, его имя, фамилию, а также информацию о дате и месте рождения. Эти сведения будут привязаны к данным, которые уже имеются в архивах Минобороны. Через некоторое время родные получат электронное письмо со ссылкой на полную запись со всеми прикреплёнными документами и, возможно, узнают новые подробности о том, как воевали их близкие и каких наград они были удостоены.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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