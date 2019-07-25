Севастопольцы недовольны состоянием городских дорог

Обсуждение городских проблем в Севастополе давно перешло в социальные сети, и сейчас этот процесс уже можно назвать двусторонним. В этом году практически все департаменты городского правительства создали свои официальные страницы, принимают обращения горожан, дают официальные ответы. Теперь и временно исполняющему обязанности губернатора можно написать в Инстаграме. Тема дорог – пока самая волнующая. О чём пишут пользователи и какие новости оперативнее всего – появляются в Интернете?

Безымянную дорогу, соединяющую улицы Индустриальную и Хрусталёва, в последний раз ремонтировали около полувека назад. На всём протяжении асфальт почти полностью разрушен. Реконструкцию обещают завершить до конца сентября.

Прорвавшись сквозь заросли ежевики, рабочие обнаружили тротуар. Местные жители говорят, что в последний раз видели его таким в восьмидесятые. Строители обещают, что после того, как работы завершатся, по нему снова можно будет ходить.

Хотя в проект реконструкции 400-метровой дороги эти затраты заложены не были.

«Нашли возможность, выделили дополнительные средства, и здесь появится хороший тротуар», – сообщил Евгений Исаков, заместитель директора департамента транспорта и общественной инфраструктуры.

Почему таких средств не нашлось для дороги между улицами Ефремова и Героев-Подводников, где друг напротив друга стоят два детских сада, родители с колясками и самокатами спрашивают каждое утро.

«И бордюры, и газоны, и тротуары нужно менять одновременно, потому что потом это не сделается уже никогда», – считает жительница этого микрорайона Юлия Черепанова.

Состояние асфальта на проезжей части и тротуарах – тема, на которую в социальных сетях активно откликнулись подписчики временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя. Михаил Развожаев сам попросил горожан рассказать о проблемных точках на дорогах.

Ремонт спуска Котовского, состояние пляжа в бухте Круглая, ливнёвки на Камышовом шоссе. Под каждым постом о городских проблемах – более 150 комментариев. На импровизированную инстаграм-приёмную сейчас подписаны уже 10 тысяч человек.

Евгения Квашнина, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь