Севастопольцы не довольны указателями на «Арт-бухту»

В соцсетях горожане высказывают возмущение туристическими указателями.

На табличках, причал паромов и катеров обозначен на русском языке как «Арт-Бухта», а на английском как «Art-bay». Сотни горожан высказывают недовольство тем, что подобные указатели уничтожают память о первоначальном назначении Артиллерийской бухты и воинской славе Севастополя. Иностранные туристы могут перевести «Art-bay» только как «бухта Искусства», что никак не связано с историей города. Кроме того, название «Арт-Бухта» – разговорное, и для официальных документов и указателей использоваться не должно.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: facebook

Источник: Вести.Севастополь