Севастопольцы обсудят создание музейного комплекса с Минкультом

25 июля 2019     10
Севастопольцы обсудят создание музейного комплекса с Минкультом

29 июля в Севастополе пройдёт экспертно-аналитическая сессия по вопросам взаимодействия будущего культурного кластера на мысе Хрустальный с муниципальными и образовательными учреждениями города, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в четверг.

В дискуссии примут участие порядка 60 человек, в том числе представители Министерства культуры РФ, главного управления культуры Севастополя, а также руководители и специалисты учреждений культуры, студенты, представители частных компаний и общественных организаций.

«Мы должны услышать культурное сообщество региона: как они видят мечту молодежи Севастополя, какие ожидания от нового федерального проекта, какие специальности будут востребованы для подготовки специалистов в сфере креативных индустрий. По итогам экспертно-аналитической сессии мы сможем установить перспективные точки взаимодействия с действующими организациями культуры и образования, креативным классом Севастополя», – сказал заместитель Министра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко.

Обсуждение будет направление на выявление культурного слоя Севастополя, на формирование платформы креативных лидеров, а также на анализ ожиданий к новому объекту.

В комплекс, который построят на площади 18,5 га, войдут Музейно-мемориальный комплекс защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, Театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, Академия хореографии и Художественный музей. Культурно-образовательный и музейный комплекс станет одним из четырёх кластеров такого рода, создаваемых в России в рамках национального проекта “Культура”. 

Источник: Вести.Севастополь

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