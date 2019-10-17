Севастопольцы обсуждают застройку западного берега Стрелецкой бухты

На западном берегу Стрелецкой бухты могут появиться набережная, парк и детский сад. Проект планировки и межевания территории обсудили на общественных слушаниях.

Сейчас несколько участков на побережье находятся в частных руках. Предприниматели, как они рассказали сами, планируют разместить там общедоступный яхт-клуб и набережную. Но обещаниям жители не верят. По словам севастопольцев, во время земляных работ, которые частные компании начали несколько лет назад, в стоящих рядом домах пошли трещины. А в границах так называемого “Московского квартала” начался техногенный оползень.

Западный берег Стрелецкой бухты был признан городскими властями территорией общего пользования. Это подтвердил суд первой инстанции. А значит, любое капитальное строительство на побережье запрещено. Застройщики подали апелляцию. Правительство в свою очередь планирует вернуть участки в городскую собственность. Один из вариантов – оспаривание решений украинской администрации города о выделении части побережья под застройку.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Артура Чиркова с сайта virtual-sevastopol.ru

Источник: Вести.Севастополь