Севастопольцы отмечают Крещение

Сегодня утром сотни севастопольцев пришли в Херсонес на праздничную службу и чин освящения воды, который провел благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта.

Кроме воды в Карантинной бухте, серебряный крест погрузили и в водовозку, которую на Соборной площади установил Водоканал, и верующие смогли брать оттуда освященную воду.

Вход в Херсонес сегодня бесплатный, и уже с ночи туда потянулись горожане. Накануне вечером в храме тоже состоялось богослужение и чин освящения воды. А сегодня после утренней службы прихожане вместе со священнослужителями прошли Крестным ходом от Свято-Владимирского собора до Карантинной бухты.

Для крещенских купаний в Севастополе обустроены 5 мест: кроме Херсонеса, это городские пляжи в Балаклаве и в бухте Казачьей, на пляже Омега, а также у причала катеров на Радиогорке. Там установлены специальные палатки, в которых можно отдохнуть, согреться и выпить горячий чай.

Температура воды в море сейчас +8 градусов, воздуха +4.

Безопасность купающихся обеспечивают сотрудники МЧС, МВД, дежурят кареты скорой помощи.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь