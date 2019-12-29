Севастопольцы оценили новый парк «Учкуевка»

В субботу, 28 декабря, жителям Севастополя презентовали обновлённый парк «Учкуевка». Проект был разработан и реализован на средства правительства Москвы. Возможно, в том числе и поэтому, многие уже сравнивают парк со столичным «Зарядьем». Общественное пространство вполне может стать одним из лучших в городе.

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Вопреки погодным условиям севастопольцы открытие парка «Учкуевка» пропускать не захотели. За его реконструкцией следил весь город. Подарок Москвы был долгожданным для всех. Подобных этому парку нет не только на Северной стороне. Уникален он для всего Севастополя. Столичные проектировщики создавали общественное пространство таким, чтобы сюда хотелось возвращаться снова и снова.

«У меня маленькая внучка. Очень понравились детские площадки, очень понравились спортивные площадки. Вообще, как расположены дорожки, что можно гулять с коляской. Для маломобильных граждан здесь можно пройтись как бы. Ну и летом замечательно идти к морю и обратно», – делится житель Северной стороны Наталья Осадчук.

Живописный променад к морю для тех, кто желает пойти на пляж. И целый развлекательный комплекс, для тех, кто хочет остаться в самом парке. Для взрослых – зоны отдыха, фудкорта и барбекю. А также спортивные снаряды. Для детей – 10 игровых площадок. Одна из них пользуется особенной популярностью.

Место притяжения детей – эта площадка, многоуровневая и многофункциональная. Здесь больше 15 различных развлечений на любой вкус: горки, карусели и даже вот такой верёвочный парк.

Такое необычное архитектурное решение продиктовано особенностями рельефа.

Подобные неровности земли позволили сделать в парке и памп-трек. Специальных закольцованных велосипедных трасс с перекатами и поворотами ни в Севастополе, ни в Крыму больше нет. Чтобы первым опробовать их, Виталий Ермоленко приехал из центра города. Говорит, раньше тренироваться было негде.

«Есть только скейт-парк, но он не такого уровня, как этот памп-трек и достаточно большое количество трюков можно сделать в данном парке. Я смог выполнить такие трюки, как 360, и это далеко не предел того, что здесь можно сделать», – рассказывает он.

Площадь парка почти 25 гектаров. Чтобы обойти его весь и опробовать развлечения понадобится целый день.

«Много интересных вещей, которые хочется узнать. Вот мы с Ксюшей на «тарзанке» катались. Прикольно было. Да. И здесь прикольно качаться», – отмечают посетители парка Мария Колосова и Ксения Самсонова.

Конечно, когда шла реконструкция, было много споров. Кто-то выступал против забора. Другие настаивали на большем количестве зелёных насаждений. Но открытия парка «Учкуевка» все ждали с нетерпением и приходили сюда ещё до официального открытия.

«Все понимают эту ценность для Северной стороны, для города. Поэтому, будем вместе беречь и наслаждаться новым нашим парком «Учкуевка2. А в следующем году будем создавать новые подобные общественные пространства», – заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В планах на следующий год реконструкция еще 18 парков и скверов. Продолжатся работы ещё и в «Учкуевке». Теперь в планах правительства – реконструкция набережной. Чтобы в будущем парк и пляжная зона стали единым комплексом.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь